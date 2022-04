2021 haben so wenig Paare in Deutschland geheiratet wie lange nicht.

Aber wie jeder weiß: Tolle Partys werden seit Corona kaum noch gefeiert. Sich mit vielen Menschen treffen, tanzen und ausgelassen feiern, das war lange Zeit kaum möglich. Deshalb hat es auch weniger Hochzeiten gegeben.

Fachleute vom Statistischen Bundesamt berichteten am Donnerstag: Im vergangenen Jahr haben rekordverdächtig wenig Paare in Deutschland geheiratet. Es gab es so wenig Hochzeiten wie seit mehr als hundert Jahren nicht. Schon im Jahr davor war die Zahl der Eheschließungen stark gesunken.

