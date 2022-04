Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte so eine Reise in die ukrainische Hauptstadt Kiew geplant. Bundespräsident ist das höchste politische Amt in Deutschland. Doch aus der Reise wird nichts. Die Ukraine will nicht, dass der deutsche Bundespräsident kommt. Stattdessen hat die Ukraine Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen.

Dafür gibt es mehrere Begründungen. Einige Menschen in der Ukraine finden etwa, dass Frank-Walter Steinmeier zu lange auf ein gutes Verhältnis zu Russland gesetzt hat. Das nehmen sie ihm übel. Außerdem will die Ukraine mit Deutschland über die Lieferung von Waffen sprechen. Für eine Entscheidung darüber ist letztendlich Olaf Scholz und seine Regierung verantwortlich und nicht Frank-Walter Steinmeier.