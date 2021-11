Momentan aber können an vielen Orten all diese Menschen nicht optimal versorgt werden. Denn wegen Corona sind die Krankenhäuser sehr voll. Am Wochenende hieß es: In drei von vier Krankenhäusern müssen planbare Operationen verschoben werden.

Dazu können zum Beispiel Operationen gehören, bei denen künstliche Hüften eingesetzt werden. Das ist für die betroffenen Menschen oft schwierig. Denn mit einer kaputten Hüfte etwa kann man kaum laufen. Auch Menschen mit Krebs-Tumoren müssen häufig auf ihre Operation warten.

Nicht überall in Deutschland sind die Krankenhäuser gleich stark ausgelastet. In einigen Regionen ist die Lage besonders schlimm, in anderen Regionen ist noch Platz. Deswegen sind gerade einige Patientinnen und Patienten verlegt worden. Dabei half auch die Bundeswehr. Sie flog einige schwer kranke Menschen in andere Krankenhäuser.