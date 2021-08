Der Politiker Armin Laschet (in der Mitte) unterhält sich mit einem Mann an dessen Gartenzaun. Foto: Michael Kappeler/dpa

Stell dir vor, es ist Wochenende und plötzlich klingelt ein wichtiger Politiker an der Haustür. Er ist nicht allein, sondern er wird von anderen Politikern, Fotografen und Reportern begleitet. Warum der Mann gekommen ist? Er möchte sich vorstellen und mit deinen Eltern etwa über Themen sprechen, die sie beschäftigen.

So ungefähr lief es am Wochenende in einer Gegend in der Stadt Berlin ab. Der Politiker Armin Laschet von der Partei CDU ging dort von Haustür zu Haustür. Er sprach mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, an ihrer Haustür oder am Gartenzaun.

Das Ganze war Teil von Armin Laschets Wahlkampf. Denn in wenigen Wochen ist Bundestagswahl, am 26. September. Die Erwachsenen wählen dann ein neues Parlament. Sie geben dabei unter anderem eine Stimme für eine Partei ab, die sie am besten finden. Außerdem entscheidet sich nach der Wahl, wer neuer Bundeskanzler oder neue Bundeskanzlerin wird. Und damit Chef oder Chefin einer neuen Regierung.

Damit möglichst viele Menschen sie wählen, machen die Parteien und Politiker und Politikerinnen vorher Werbung für sich, zum Beispiel mit Plakaten. Viele Politiker besuchen Menschen aber auch zu Hause und gehen dafür an bestimmten Orten von Tür zu Tür - so wie jetzt Armin Laschet. Das nennt man Haustür-Wahlkampf. Experten sagen, dass die Menschen nach so einem Besuch eher Lust haben, zur Wahl zu gehen.

Armin Laschet möchte Kanzler werden und tritt bei der Wahl für die zwei Parteien CDU und CSU an. Man nennt sie auch Union. Die CSU kann man nur in Bayern wählen, die CDU in allen anderen Bundesländern.

In Umfragen unter Bürgerinnen und Bürgern lag zuletzt die Union vorn. Doch in einer neuen Umfrage ist das nicht mehr so. Da steht die Union gleichauf mit der SPD. Ihr Spitzenkandidat heißt Olaf Scholz. Auch die Partei Bündnis 90/Die Grünen stellt eine Kanzlerkandidatin. Sie heißt Annalena Baerbock. Ihre Partei landet in der Umfrage auf dem dritten Platz. Das alles heißt aber noch nichts. Erst nach der Wahl wird sich zeigen, wer gewonnen hat.