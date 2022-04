Alles ist teurer geworden! Hast du diesen Satz in letzter Zeit öfter gehört? Vor allem Erwachsene sprechen darüber, zum Beispiel wenn es ums Einkaufen im Supermarkt geht oder ums Tanken. Denn in den vergangenen Monaten sind die Preise für viele Produkte gestiegen.

Frisches Gemüse, Butter und Joghurt zum Beispiel kosten mehr als noch vor einem Jahr. Besonders krass aber sind die Preis-Anstiege bei Heizöl, Strom, Benzin und Erdgas. Für das gleiche Geld bekommt man nun weniger Waren. Das Geld ist also weniger wert.

Wenn so etwas passiert, nennen Fachleute das Inflation. Wichtig dabei ist: Damit man wirklich von einer Inflation sprechen kann, müssen sich viele Preise gleichzeitig über einen längeren Zeitraum erhöhen. Wird zum Beispiel kurzfristig nur Milch teurer, ist das noch keine Inflation.

Aber wie kommt es zur Inflation? Das kann viele verschiedene Gründe haben. Es kann zum Bespiel sein, dass es für bestimmte Produkte zu wenig Angebot gibt von Seiten der Hersteller, die Nachfrage nach diesen Produkten aber hoch ist. Dann werden die Dinge teurer.

Zu Preis-Anstiegen kommt es auch, wenn Fabriken für die Herstellung ihrer Waren mehr Geld ausgeben müssen. Wenn zum Beispiel Energie teurer wird, die die Fabriken für ihre Maschinen brauchen, dann müssen die Fabriken dafür mehr zahlen. Diese Mehrkosten holen sie sich oft bei den Käuferinnen und Käufern zurück.

Im vergangenen Jahr sind die Preise so stark gestiegen wie schon lange nicht mehr. Das macht vielen Menschen zu schaffen, vor allem natürlich denjenigen, die nicht so viel Geld verdienen. Und sehr viele Menschen machen sich Sorgen, wie es weitergeht. Denn Fachleute sagen: In den nächsten Monaten wird es erst mal nicht besser.

Die Bundesregierung hat vor Kurzem schon einige Hilfen für die Bevölkerung beschlossen. Das reicht nach Ansicht vieler Menschen aber noch nicht aus.