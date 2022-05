Ding dong, die Pizza ist da! Hat man eine Pizza nach Hause bestellt, bringt der Bote oder die Botin sie zur Haustür. Ein Pizza-Bringdienst will seine Pizzen in Zukunft aber auch noch auf andere Weise liefern: mit Robotern. Dafür testet das Unternehmen gerade einen Lieferroboter in der Stadt Berlin.