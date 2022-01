Die Veränderung hat auch mit der Corona-Krise zu tun. "Aufgrund von Unterrichtsausfällen, Wechsel- und Distanzunterricht wurden in vielen Bundesländern besondere Regeln in Hinblick auf die Versetzung eingeführt", erklärten die Fachleute. Das heißt etwa, dass man nicht unbedingt eine Klasse wiederholen musste, wenn die Leistungen nicht gut waren.

Sitzenbleiben gibt es sowieso nicht im jedem Bundesland. In Hamburg zum Beispiel muss fast niemand eine Klasse wiederholen. Auch in Bremen gibt es das Sitzenbleiben in vielen Klassenstufen meist nicht.