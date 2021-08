Das kam bei einer Umfrage in diesem Sommer heraus. Jeder fünfte Deutsche unter den Befragten sagte, er habe sich nicht gut oder überhaupt nicht erholt. Ähnlich war das Ergebnis auch im vergangenen Jahr ausgefallen.

Als Gründe wurden zum Beispiel gescheiterte Reisepläne genannt. Schließlich war das Reisen in Corona-Zeiten zuletzt schwieriger. Auch schlechtes Wetter habe eine Rolle gespielt. In manchen Teilen von Deutschland ging es den Befragten anscheinend besser. In Bayern etwa waren fast jede zweite Urlauberin und Urlauber sehr gut erholt.