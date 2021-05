Die Fachleute vom Robert Koch-Institut teilten am Freitag mit: Die Sieben-Tage-Inzidenz für Deutschland liegt etwa bei 97. Es handelt sich dabei um einen Mittelwert für das ganze Land. Das bedeutet, in manchen Gegenden ist die Zahl höher, in anderen niedriger.

Gründe für die sinkenden Zahlen seien zum Beispiel strengere Corona-Regeln und Impfungen, sagen die Fachleute. Ungefähr jeder dritte Erwachsene in Deutschland hat die erste Impfung bekommen.