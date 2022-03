Weil Wasser so wichtig ist, beobachten die Vereinten Nationen es genau. Zu der Organisation gehören fast alle Länder der Welt. Die Vereinten Nationen schauen nicht nur, ob die Menschen genug sauberes Wasser haben. Sondern etwa auch, dass sich in Seen und Flüssen keine Krankheitserreger ausbreiten. Und dass es ausreichend Wasser für die Umwelt gibt. All das nennen sie Wassersicherheit.

In einem neuen Bericht beschäftigt sich die Organisation mit Afrika. Dort bestehe für viele Menschen keine Wassersicherheit, heißt es darin. Vor allem in den Ländern Somalia, Tschad und Niger sehe es nicht so gut aus. Allerdings gibt es in vielen Teilen des Kontinents noch jede Menge Grundwasser, das kaum genutzt wird. Das könnte in Zukunft hochgepumpt und verwendet werden.