Je nach Vorliebe müssen die Menschen aber unterschiedlich viel für ihr Grill-Essen bezahlen. Die tierischen Lebensmittel kosten oft nur halb so viel wie die pflanzlichen oder sogar noch weniger. Das hat die Umweltorganisation WWF gerade herausgefunden. Dazu schaute sich der WWF Hunderte Angebote in Werbeprospekten an.

Erklären kann den Preisunterschied die Forscherin Antje Risius. Sie sagt, dass es die Fleischindustrie schon lange Zeit gibt. Deswegen seien die Hersteller sehr geübt darin, schnell große Mengen zu produzieren. Das spart Geld. Die meisten vegetarischen Produkte hingegen seien ziemlich neu. Die Unternehmen müssten erstmal viel Geld ausgeben, um sich diese Produkte auszudenken und herzustellen. Deswegen würden sie dann auch mehr dafür verlangen.