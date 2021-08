Hilflos hing der große Buckelwal am Netz. Er hatte sich darin mit seiner Schwanzflosse verfangen. Allein kam er nicht davon los. Das Netz hatten Menschen vor der Küste Australiens aufgespannt, um damit Haie abzuhalten und so Menschen im Wasser zu schützen. Diese Netze nennt man Hai-Netze. Das Netz, in dem der Buckelwal gefangen war, war an zwei schweren Ankern befestigt.