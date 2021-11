Hurra, Geschenke! Über die freuen sich zu Weihnachten nicht nur viele Kinder, sondern auch die Besitzer von Geschäften. Die verdienen in der Zeit vor den Feiertagen meist besonders gut, weil viel gekauft wird. In diesem Jahr wird mit einem besseren Weihnachtsgeschäft als im letzten Jahr gerechnet. Das gaben Fachleute am Montag bekannt.