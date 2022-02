Der See gehört zu den sogenannten Großen Seen. So wird eine Gruppe von fünf zusammenhängenden Seen genannt. Diese gehören teilweise zu den USA und teilweise zu Kanada. Die Grenze der beiden Länder verläuft unter anderem durch den Eriesee.

Der Wetterdienst der Gegend hatte am Wochenende gewarnt: "Sie werden dringend gebeten, sich vom Eis auf dem Eriesee fernzuhalten, da die Möglichkeit besteht, dass das Eis vom Ufer abdriftet." Trotzdem waren Menschen mit Schneemobilen auf dem See unterwegs. Glücklicherweise entdeckte ein Hubschrauber der Küstenwache die Menschen auf der Eisscholle.