Um den Mekong herum wachsen viele Pflanzen und es leben verschiedene Tiere dort: kleine Frösche, Affen oder sogar Tiger und Elefanten. Und: Dort werden immer wieder neue Arten entdeckt!

Im vergangenen Jahr haben Forscherinnen und Forscher ungefähr 220 neue Tierarten und Pflanzenarten in der Region gefunden. Dazu gehört die Schlange, aber auch ein Affe, ein Frosch und ein Gecko. Das gab eine Organisation für Umweltschutz am Mittwoch bekannt. "Die neu entdeckten Arten zeigen, was auf dem Spiel steht, wenn wir ihre Lebensräume nicht schützen und erhalten", sagte ein Fachmann der Organisation.