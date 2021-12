In diesem Jahr sind schon sehr große Mengen Geld gespendet worden. Fachleute haben gezählt, was bei Hilfsorganisationen und Kirchen von Januar bis Septemberangekommen ist: mehrere Milliarden Euro! Das waren viele Millionen Euro mehr als etwa im Jahr davor.

Das hat wahrscheinlich mit dem schlimmen Hochwasser in Teilen von Deutschland zu tun. Im Sommer wurden dabei ganze Orte verwüstet und Menschen verloren alles, was sie hatten.

Kurz danach gingen Hunderte Millionen Euro Spenden ein. Das war sehr viel mehr als Fachleute sonst um diese Zeit zählen. "Es spricht alles dafür, dass dieser starke Anstieg auf die Flutkatastrophe zurückzuführen ist", sagte einer von ihnen. Eine Menge Leute wollten also mit ihrem Geld anderen Menschen in Not helfen.