In diesem Sommer hat es mehr geregnet als üblich. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Insgesamt betrachtet war es in dieser Zeit aber gar nicht so kühl, wie man gerade meint. Im Juni etwa stiegen die Temperaturen teils auf über 35 Grad Celsius. Auch die Nächte waren besonders warm. Allerdings kühlte es sich dann langsam ab. Für Ende August ist es derzeit tatsächlich ungewöhnlich kühl, sagten die Fachleute am Montag.