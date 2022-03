Die Leute fahren in einem Videospiel um die Wette.

In einem Museum im Bundesland Hessen stehen viele der alten Apparate, die Sammlern gehören. Einmal im Monat dürfen Besucherinnen und Besucher damit spielen. Spiele-Fans können dann zum Beispiel in Rennwagencockpits um die Wette fahren und viele Klassiker an den Automaten spielen.

Die Besucher seien eine bunte Mischung, sagt einer der Verantwortlichen. Es kämen sowohl Familien, als auch viele Menschen, die die Spiele aus ihrer Kindheit kennen.