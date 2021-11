Erst kürzlich hatte der Darts-Profi Gabriel Clemens noch gegen einen früheren Weltmeister gewonnen. Am Dienstag ist der Deutsche jetzt aber selbst bei einem wichtigen Turnier ausgeschieden: dem Grand Slam of Darts (gesprochen: gränd släm of darts). Verloren hat er dabei nicht gegen irgendwen: Fallon Sherrock gilt als die beste Frau in der Sportart weltweit.