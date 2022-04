Eine Tierklinik im Land Polen ganz nah an der ukrainischen Grenze behandelt manche dieser Tiere. Sie werden von freiwilligen Helfern gefunden und in die Klinik zur Behandlung gebracht.

So kam auch die Hündin Vira an. Der behandelnde Tierarzt sagt: "Vira kommt aus dem Donbass in der Ostukraine, in ihrem Rückgrat steckt eine Kugel." Sie wurde wohl schon vor einigen Jahren verletzt, denn in Teilen der Ostukraine ist schon lange Krieg.

Um wieder richtig laufen zu lernen, macht Vira nun spezielle Übungen im Wasser. In der Klinik seien in den vergangenen Wochen 900 Hunde behandelt worden, sagt der Tierarzt. Die meisten davon haben schon ein neues Zuhause gefunden in Polen oder Deutschland.