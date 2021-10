Wer sich hier umsehen will, braucht Mut und Lust auf Grusel. Denn es ist ein Horror-Haus, passend zu Halloween. Gestaltet hat den Irrgarten ein Ehepaar in der Stadt Bottrop, im Westen von Deutschland.

Früher war in dem Horror-Haus ein Laden, doch der stand lange leer. So konnte das Paar sich beim Umdekorieren austoben. Fünf Wochen haben die beiden am Bau des gruseligen Irrgartens gebaut. Nun dürfen ab und zu Besucher durchgehen, um sich freiwillig zu fürchten.