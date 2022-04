In dem Grab wurden mehrere Menschen zusammen begraben.

Die Forscher sind auf ein sehr altes Grab gestoßen. Darin wurden vor rund 4000 Jahren mehrere Menschen begraben! Die Menschen haben in der Jungsteinzeit oder der Bronzezeit gelebt. Die Bronzezeit folgte auf die Steinzeit. Zunächst war Stein der wichtigste Werkstoff der Menschen, dann wurde es Bronze - daher stammen die Namen.

Nun interessiert die Forscher unter anderem: Warum wurden die Menschen damals zusammen begraben? Und woran sind sie gestorben? Die Experten wollen das Grab weiter untersuchen und es dafür in ihre Werkstatt bringen, ohne das Grab zu beschädigen. Dafür haben sie zunächst eine große Stahlplatte unter das Grab geschoben. Jetzt können sie das Grab anheben und transportieren. Das ist aber gar nicht so einfach. Denn das Grab wiegt zwischen drei und vier Tonnen. Das ist etwa so viel wie ein Nashorn.

