Um dieses Ereignis genießen zu können, braucht man einen klaren Himmel. Hat man damit Glück, kann man in den nächsten Tagen einen richtigen Sternschnuppen-Regen am Himmel beobachten. Geminiden nennen Experten ihn. Besonders in der Nacht zum 14. Dezember wird es spannend. Dann kann man in einer Stunde bis zu 150 Sternschnuppen sehen!