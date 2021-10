Das sind keine eckigen Gewächse, sondern so bezeichnet man eine Art, Pflanzen zu züchten. Dazu werden in speziellen Töpfen aus Samen etwa junge Bäumchen großgezogen. Die Bäume sind dann sozusagen Topfpflanzen. Sind sie gut gewachsen, können sie mit fertigen Wurzeln und Erde in den Wald gepflanzt werden.

Normalerweise würden sich die Bäume in der Natur ja selbst ausbreiten. Container-Pflanzen nutzt man aber zum Beispiel, um andere Baumarten in einen Wald zu bringen. Das ist zwar aufwendiger als etwa zu säen. Es hat aber den Vorteil, dass die Bäumchen meist ganz gut anwachsen.