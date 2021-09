So ein Tornado tobte am frühen Mittwochabend in Kiel. In der Stadt im Bundesland Schleswig-Holstein stürzten Bäume um. Der Sturm riss einige Dächer von Häusern und auch Menschen wurden verletzt. Feuerwehr und Polizei halfen. "So etwas ist absolut nicht vorherzusagen", sagte ein Wetter-Experte.

Doch wie entstehen Tornados? Das passiert, wenn sich am Himmel Gewitterwolken auftürmen und gleichzeitig unten vom Boden feuchte Luft aufsteigt. Zusätzlich muss die Geschwindigkeit des Winds bis zur Wolke zunehmen und der Wind muss seine Richtung ändern. Das Wort Tornado kommt vom Spanischen und bedeutet so viel wie: sich drehen.