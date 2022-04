So ist das auch bei einem Wildschwein im Bundesland Bayern. Das Tier lebt dort in einem Wildpark und hat einen ungewöhnlichen Namen. Es heißt Putin, also so wie der russische Präsident, der den Krieg gegen die Ukraine angefangen hat. Der Name des Wildschweins soll nun nicht länger an den Präsidenten erinnern. Deshalb sucht der Park einen neuen Namen.

