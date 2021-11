Annemarie Carpendale machte als großer Teddybär in der Musik-Rateshow "The Masked Singer" mit. Dabei verkleiden sich Promis und singen. Über mehrere Sendungen hinweg müssen die Zuschauer raten, wer in den Kostümen steckt. Am Samstag wurden gleich zwei Promis enttarnt.

Neben Annemarie Carpendale musste auch die Schauspielerin Andrea Sawatzki ihre Maske ablegen. Sie war in der Show als lustiger Schwanzlurch aufgetreten. Diese Tiere gehören wie Frösche zu den Amphibien und leben im Wasser.