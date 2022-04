Deutschland bereitet wegen des Kriegs in dem Land Ukraine einen Ringtausch mit Panzern vor. Über Slowenien sollen die schweren Waffen dann in die Ukraine kommen.

Deutschland hat etwa Luftabwehrgeräte und Schutzkleidung in die Ukraine geschickt. Schwere Waffen waren nicht dabei, dazu zählen Kampfflugzeuge oder Kampfpanzer. Der Grund: Die deutsche Regierung ist eigentlich dagegen, Waffen in Gebiete zu liefern, in denen es Krisen gibt oder Krieg herrscht.

Weil der Krieg gegen die Ukraine aber immer weiter geht, fordern einige Menschen, dass Deutschland nun doch schwere Waffen liefern soll. Entschieden ist das noch nicht. Deutschland will erstmal anders weiterhelfen: mit einem Ringtausch.

Das bedeutet: Deutschland will moderne Panzer an das Land Slowenien schicken. Slowenien soll dafür seine älteren Panzer in die Ukraine geben. Mit den alten Panzern kennen sich die ukrainischen Soldaten nämlich schon aus. Sie könnten sich damit also schneller selbst verteidigen.