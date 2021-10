So sieht das Albumcover von «Highfive!» aus. Foto: Universal Music/dpa

Bekannter vorkommen dürfte dir wahrscheinlich der Name Leslie Clio. Diese Sängerin wurde mit Hits wie "I Couldn't Care Less" (gesprochen: Ai kuddent kär less) bekannt. Als Kid Clio macht sie Songs für Kinder und Jugendliche.

Zu dem neuen Album sagt die Sängerin: "Ich singe über Themen, die mich auch als Kind beschäftigt haben. Ich habe auf diesem Album einfach die Musik gemacht, die ich heute als Kind gerne hören wollen würde." Dabei geht es nicht nur um Taschengeld, sondern zum Beispiel auch um Freundschaft, Gemüse, Faulsein und den Sommer.