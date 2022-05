Für K-Pop-Fans gibt es mittlerweile auch in Deutschland viele Angebote. Beim Festival in Frankfurt etwa kommen jede Menge K-Pop-Künstler, um aufzutreten. Wer stattdessen lieber selbst so tanzen möchte wie seine K-Pop-Stars, kann das lernen.

In einer Tanzschule in Frankfurt etwa unterrichtet Samira die Choreografien. Sie selbst ist schon seit zehn Jahren Fan. "Es ist Wahnsinn, wie groß das inzwischen geworden ist." Sie findet es toll, wenn die Fans sich für die Musik, aber auch für das Land Korea interessieren. Sie selbst lernt deshalb sogar Koreanisch.