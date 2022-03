Gerade haben die Tafeln in Deutschland viel zu tun. Es kommen mehr Menschen als sonst. Das sind zum Beispiel Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch andere Leute kommen zum ersten Mal, weil die Preise für Lebensmittel so stark gestiegen sind. "Das sind Herausforderungen, die wir so noch nie hatten", sagte der Vorsitzende der Tafeln in Deutschland.

Die steigenden Preise machen den Tafeln aber auch anders zu schaffen. Schließlich müssen die Lebensmittel abgeholt und gekühlt werden. Die Kosten für Sprit und Energie sind aber auch deutlich gestiegen. Die Tafeln selbst brauchen also mehr Geld. Sie fordern eine zuverlässige Unterstützung vom Staat.