Mit einer großen Show in Peking haben die Olympischen Winterspiele begonnen. In einem Stadion in Chinas Hauptstadt traten zum Beispiel Tanzgruppen in verschiedenen Kostümen auf, einige Artisten zeigten eine Licht-Show. Zu sehen waren aber auch marschierende Soldaten, die die chinesische Flagge hereintrugen. In dem asiatischen Land hat das Militär eine große Bedeutung.