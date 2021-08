In vielen Regionen in Deutschland hat die Apfelernte begonnen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

In vielen Bundesländern in Deutschland hat die Apfelernte begonnen. Die Obstbauern in Sachsen etwa rechnen mit einer guten Ernte - und mit mehr Äpfeln als im Vorjahr.

Auch die Qualität sei gut, sagt ein Experte aus dem Bundesland. Allerdings seien die Äpfel etwas weniger süß als in den Jahren zuvor. "Dafür hat einfach die Sonne gefehlt."