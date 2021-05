Löwen in einem Gehege in Südafrika. Die Tiere gelten als bedrohte Tierart. Foto: Adam Peyman/HSI/dpa

In einigen Ländern in Afrika gibt es die sogenannte Trophäenjagd. Tausende Löwen werden dabei in Gehegen aufgezogen, nur um sie später von Jägern etwa aus Europa oder den USA töten zu lassen. Die Jäger zahlen viel Geld, um die besonderen Tiere jagen zu dürfen. Nach dem Tod der Tiere dürfen die Jäger Trophäen behalten. Das können Zähne sein oder auch Fell. In Südafrika ist das erlaubt.

Damit könnte aber bald Schluss sein. Eine südafrikanische Politikerin will die Zucht der gefangenen Löwen gerne stoppen. Die Züchter der Tiere finden das gar nicht gut. Sie erklärten, dass die Trophäenjagd bestimmte Arten vor dem Aussterben rette. Außerdem verdienen einige Menschen durch die Jagd ihr Geld. Viele Tierschützer dagegen freuten sich.