Wärme und Licht sorgen bei vielen Pflanzen dafür, dass sie gut wachsen. Deshalb heizen und beleuchten Züchter in den Niederlanden ihre Gewächshäuser. Tomaten, Paprika und Blumen können so auch in der kalten Jahreszeit geerntet werden. Sehr viele etwa dieser Tomaten landen dann in deutschen Geschäften.