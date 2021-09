Eine Pirouette ist eine schnelle Drehung auf der Stelle, meist auf nur einem Bein. Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer können das etwa im Stehen, im Sitzen oder sogar in einer Standwaage. Ein wichtiger Trick dabei ist, mit den Augen nach jeder Drehung wieder auf denselben Punkt zu schauen. Durch das Heranziehen von Armen und Beinen entsteht der nötige Schwung für die Drehung.

Profis können sich auf dem Eis mehr als hundert Mal um sich selbst drehen. Das tun sie so schnell, dass man die Anzahl der Pirouetten kaum zählen kann! Zu sehen ist das gerade bei einem Wettbewerb in Oberstdorf in Bayern.