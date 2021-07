Wie ein typisches Dorf sieht ihr Zuhause allerdings nicht aus. Es besteht aus mehreren großen Hochhäusern und befindet sich an einer Bucht in der Großstadt Tokio. Die Sport-Profis übernachten dort, können jederzeit in einer Mensa essen gehen und sich von den Wettkämpfen erholen. Allerdings müssen sie sich dabei auch an Corona-Regeln halten. Denn einige Menschen machen sich Sorgen, dass sich durch den Sport-Wettbewerb das Virus weiter ausbreitet.