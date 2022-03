Wer an dieser roten Ampel hält, wundert sich eventuell kurz über die Fußgänger. Sie sind ziemlich groß und schwer, haben vier Füße und einen Rüssel. Es handelt sich um Elefanten! Sie heißen Mala, Baby und Yumba und überqueren täglich eine öffentliche Straße im Bundesland Niedersachsen. So kommen sie von einem Teil ihres Tierparks in den anderen.