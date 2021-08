Offenbar kommen in der Sporthalle in der Stadt Izu gerade viele Dinge zusammen. Einerseits sind die Fahrräder leichter und windschnittiger gebaut als früher. Andererseits rollen die Räder auf dem Bodenbelag in Izu wohl besonders schnell. Die Rennstrecke ist aus besonders hartem Holz gebaut. Und schließlich trainieren die Athletinnen und Athleten immer gezielter für ihren Sport.

So hat das deutsche Vierer-Team der Frauen etwa einen Weltrekord in Izu aufgestellt und dann selbst noch einmal gebrochen. Auch die Männer aus Italien schafften einen Weltrekord. Weltmeisterin Emma Hinze will schon am Freitag die nächste Medaille holen - und vielleicht auch den nächsten Weltrekord.