Der Sänger ist schon länger ohne Smartphone unterwegs. Er könne sich dadurch besser auf seine Gedanken konzentrieren, erzählte er nun. "Es macht mir keinen Spaß, auf Instagram und anderen sozialen Medien aktiv zu sein."

Philipp Poisel sagte aber auch: Er komme immer mehr in Situationen, in denen ein Smartphone praktisch für ihn wäre. Ein Beispiel ist der digitale Impfpass. Damit kann man mit dem Smartphone zeigen, das man geimpft ist. Der Sänger sagt: "Der Tag wird wahrscheinlich kommen, wo es mir so sehr auf den Zeiger geht, dass ich nicht mehr drum herum komme."