An etwa 180 von rund 270 Schultagen konnte kein normaler Unterricht im Klassenzimmer stattfinden. Es handelt sich bei diesen Zahlen um einen Durchschnitt. Das bedeutet, an manchen Schulen waren es weniger Tage, an anderen sogar mehr. Die Zahlen wurden am Donnerstag in einem Bericht veröffentlicht.

Gestört hat den Unterricht natürlich das Coronavirus. Mal waren die Schulen ganz geschlossen und alles fand online statt, mal durfte je eine Hälfte der Gruppe wieder ins Klassenzimmer. Mittlerweile läuft der Unterricht meist wieder normal ab.