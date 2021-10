Dass Rumeysa Gelgi so stark gewachsen ist, liegt an einer seltenen Krankheit. Die ist auch dafür verantwortlich, dass sie einen Rollstuhl oder Rollator braucht, um sich fortzubewegen.

Wegen ihrer eigenen Erfahrungen setzt sich Rumeysa Gelgi auch für andere Menschen mit seltenen Erkrankungen ein. Sie sagt: "Man kann jeden Nachteil für sich in einen Vorteil verwandeln, also soll man sich so akzeptieren wie man ist."