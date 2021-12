"Es war richtig, richtig cool", sagte Katharina Althaus hinterher. "Ich freue mich mega über den Sieg. Es hat richtig Bock gemacht."

Katharina Althaus konnte schon oft so jubeln. Zum Beispiel hat sie den Weltmeister-Titel im Team geholt. Auch in Lillehammer, wo ihre Lieblingsschanze steht, gewann sie schon. Doch zuletzt lief es für die deutschen Skispringerinnen nicht so gut, damit es im Weltcup für einen Sieg reichte. Nun aber sprang Katharina Althaus wieder am besten.