Das Lied hat die heute 95-jährige Erika Schirmer geschrieben. Sie dachte sich das Lied nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Damals war sie Kindergärtnerin und sang das Lied auch den Kindern dort vor. Danach wurde es vor allem in Ostdeutschland sehr bekannt.

Auch andere Friedenslieder erklingen gerade häufiger. Bei der Fernsehsendung zum ESC-Vorentscheid etwa sang das Publikum am Samstag "Ein bisschen Frieden". Im Radio erklang auf vielen Sendern am Freitag gleichzeitig das Lied "Give Peace A Chance", was übersetzt so viel heißt wie: Gebt dem Frieden eine Chance.