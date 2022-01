Aber Moment mal, warum denn Silvester? Das liegt an einem alten Kalender, dem gregorianischen Kalender. Nach diesem wird nicht am 31. Dezember Silvester gefeiert, sondern am 13. Januar. Nach diesem alten Brauch wünschen die Silvesterkläuse also erst Mitte Januar in der Sprache Schweizerdeutsch: "Es guets Neus", also ein gutes Neues.