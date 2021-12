Karpfen werden oft in Teichen gefangen, gereinigt und dann zum Essen verkauft. Foto: Philipp Schulze/dpa

Weil der Silvesterkarpfen ein Glücksbringer ist, haben die Teichwirte in der Zeit vor Silvester viel zu tun. Karpfen werden häufig in Teichen herangezüchtet. Dort fressen sie zum Beispiel Wasserflöhe und Mückenlarven. Nach etwa drei Jahren werden sie gefangen. Damit sie nicht moderig schmecken, werden sie erst einmal gesäubert. Dann dürfen sie noch einige Tage in klarem Wasser herumschwimmen. Nach diesem Reinigungsbad werden sie verkauft und landen auf den Tellern.