Am Sonntag lieferten sich die beiden Teams aus dem Norden Deutschlands ein spannendes Duell mit vielen Toren. Am Ende gewannen die Gäste aus Bremen mit 3:2 gegen den HSV. Für das Hamburger Team war es die erste Heimniederlage.

Werder Bremen steht nun an der Spitze der Tabelle. Wenn es für die Bremer weiterhin so gut läuft, könnten sie wieder in die erste Liga aufsteigen.