In Berlin demonstrierten Menschen gegen den Krieg in der Ukraine.

Auch in einigen Städten Russlands trauten sich Leute, zu Demonstrationen zu gehen. Sie riefen etwa: "Nein zum Krieg!" Dabei kann es in Russland gefährlich sein, gegen die Entscheidungen der Regierung zu protestieren. Die will den Ärger der Menschen nämlich nicht hören. Bei den ersten Demonstrationen am Donnerstag nahm die Polizei in Russland auch viele Menschen fest.

In Deutschland gab es auch Proteste, etwa in der Hauptstadt Berlin. Damit wollten die Menschen zum Beispiel erreichen, dass die deutsche Regierung der Ukraine hilft. Am Sonntag soll es wieder eine Demonstration in Berlin geben.