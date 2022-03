In Deutschland ist die Spendenbereitschaft für die Kriegsopfer in der Ukraine bei einigen Organisationen so hoch wie nie zuvor.

Viele von ihnen überweisen deshalb Geld an Hilfsorganisationen. Mit diesem Geld kann dann zum Beispiel warme Kleidung oder Essen für Menschen in der Ukraine gekauft werden. Einigen Organisationen in Deutschland berichten: Bei ihnen wurde noch nie in so kurzer Zeit so viel Geld gespendet.

Derzeit gehen einige Fachleute sogar davon aus, dass die Geldspenden für die Ukraine größer sein werden, als alle anderen Spenden zuvor. Damit wäre die Hilfe für die Kriegsopfer in der Ukraine die größte Sammelaktion in der Geschichte Deutschlands.