Für uns sind minus 12 Grad Celsius ziemlich kalt. Für eine Region in der Antarktis aber sprechen Experten bei dieser Temperatur schon von Hitze! Es geht um den Osten der Antarktis. Dort wurde an einer Forschungsstation vor Kurzem minus 12,2 Grad Celsius gemessen. Das sei 40 Grad wärmer, als für diese Region im Durchschnitt um diese Jahreszeit üblich ist, teilte die Weltwetterorganisation am Dienstag mit. Auch an einer anderen Station in der Region wurden viel höhere Temperaturen gemessen als sonst.